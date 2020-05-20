Привітання Міністра охорони здоров’я Максима Степанова з Всесвітнім днем сімейного лікаря

Сімейна медицина — єдиний вид медичної допомоги, що стосується кожного. 80% усіх звернень пацієнтів відбуваються саме на цьому рівні. Тож сьогодні сімейний лікар / лікарка - центральна постать в охороні здоров’я.
19 травня - Всесвітній день сімейного лікаря. Зараз під час боротьби з коронавірусною інфекцією роль сімейних лікарів є надважливою.
Вони завжди поруч та на зв‘язку. Знають все про стан нашого здоров’я, наші слабкі та сильні сторони.
Майже 30 млн пацієнтів обрали свого лікаря. Понад 22000 сімейних лікарів сьогодні допомагають українцям не лише у збереженні здоров‘я, але й у ранній діагностиці багатьох захворювань. Серед них 15 155 - сімейних лікарів, 4 452 педіатрів, 3 284 - терапевтів.
Дякую ВАМ за роботу, бережіть себе!
Максим СТЕПАНОВ
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