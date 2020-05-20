Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (20.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 травня в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1376 дітей та 3757 медиків
За добу зафіксовано 354 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 766 випадків;
- Волинська область — 676 випадків;
- Дніпропетровська область — 849 випадків;
- Донецька область — 133 випадки;
- Житомирська область — 583 випадки;
- Закарпатська область — 922 випадки;
- Запорізька область — 385 випадків;
- Івано-Франківська область — 1246 випадків;
- Кіровоградська область — 450 випадків;
- м. Київ — 2410 випадків;
- Київська область — 1261 випадок;
- Львівська область — 1136 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 264 випадки;
- Одеська область — 792 випадки;
- Полтавська область — 265 випадків;
- Рівненська область — 1217 випадків;
- Сумська область — 164 випадки;
- Тернопільська область — 1089 випадків;
- Харківська область — 836 випадків;
- Херсонська область — 172 випадки;
- Хмельницька область — 280 випадків;
- Чернівецька область — 2796 випадків;
- Черкаська область — 381 випадок;
- Чернігівська область — 115 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей та 3069 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.
Загалом 5955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1544 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України