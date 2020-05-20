20. 05. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (20.05.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 травня в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1376 дітей та 3757 медиків

За добу зафіксовано 354 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 766 випадків;
  • Волинська область — 676 випадків;
  • Дніпропетровська область — 849 випадків;
  • Донецька область — 133 випадки;
  • Житомирська область — 583 випадки;
  • Закарпатська область — 922 випадки;
  • Запорізька область — 385 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1246 випадків;
  • Кіровоградська область — 450 випадків;
  • м. Київ — 2410 випадків;
  • Київська область — 1261 випадок;
  • Львівська область — 1136 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 264 випадки;
  • Одеська область — 792 випадки;
  • Полтавська область — 265 випадків;
  • Рівненська область — 1217 випадків;
  • Сумська область — 164 випадки;
  • Тернопільська область — 1089 випадків;
  • Харківська область — 836 випадків;
  • Херсонська область — 172 випадки;
  • Хмельницька область — 280 випадків;
  • Чернівецька область — 2796 випадків;
  • Черкаська область — 381 випадок;
  • Чернігівська область — 115 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей та 3069 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Загалом 5955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1544 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< травня 2020 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31