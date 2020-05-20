20. 05. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Максим Степанов: Ми розробляємо окремий механізм фінансування психіатричної служби

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністерство охорони здоров’я вносить корективи у другий етап медичної реформи, який стартував з 1 квітня і планує окремий механізм фінансування психіатричної служби. Це робиться для того, щоб уникнути дефіциту фінансування медичних закладів, не допустити їх закриття, а також не допустити скорочення зарплат медиків. 

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. 

“Що стосується психіатричної служби, то за розрахунками, які ми зараз робимо – вона буде фінансуватися за окремим механізмом. Саме такий механізм, який з одного боку дозволить реформувати службу, із чіткими критеріями, а  з іншого боку - щоб ми не втратили цю галузь”, - підкреслив Максим Степанов. 

Як наголосив Міністр охорони здоров’я, наразі загальне недофінансування психіатричної служби складає 898 млн грн. “Ця цифра поставила під загрозу існування психіатричних лікарень. Це ситуація, з якою ми не будемо миритися. Ми будемо робити суттєве редагування реформи. Ми  хочемо зробити реформування медицини, при якому не будуть закривати лікарні”, - резюмував Максим Степанов. 

Нагадаємо, 19 травня у Києві співробітники Клінічної лікарні “Психіатрія” (також відомої як лікарня імені Павлова) вийшли на мирну акцію протесту через скорочення фінансування закладу на понад 50%. За словами протестуючих, їхній заклад опинився на грані свого існування, а без роботи можуть залишитися біля півтисячі співробітників.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< травня 2020 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31