Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я,
станом на 9:00 21 травня в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1405 дітей та 3833 медиків.
За добу зафіксовано 476 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 788 випадків;
- Волинська область — 698 випадків;
- Дніпропетровська область — 856 випадків;
- Донецька область — 138 випадків;
- Житомирська область — 589 випадків;
- Закарпатська область — 964 випадки;
- Запорізька область — 398 випадків;
- Івано-Франківська область — 1257 випадків;
- Кіровоградська область — 455 випадків;
- м. Київ — 2475 випадків;
- Київська область — 1316 випадків;
- Львівська область — 1175 випадків;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 274 випадки;
- Одеська область — 806 випадків;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1287 випадків;
- Сумська область — 165 випадки;
- Тернопільська область — 1098 випадків;
- Харківська область — 851 випадок;
- Херсонська область — 173 випадки;
- Хмельницька область — 294 випадки;
- Чернівецька область — 2842 випадки;
- Черкаська область — 381 випадок;
- Чернігівська область — 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 13 501 пацієнт, з них 1166 дітей та 3132 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6205 осіб, з них 239 дітей та 701 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 249 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Загалом 6227 пацієнтів вже одужали, зокрема 1617 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ України