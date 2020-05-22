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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1434 дитини та 3907 медиків. 

За добу зафіксовано 442 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 824 випадки;
  • Волинська область — 740 випадків;
  • Дніпропетровська область — 859 випадків;
  • Донецька область — 141 випадок;
  • Житомирська область — 607 випадків;
  • Закарпатська область — 1003 випадки;
  • Запорізька область — 401 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1268 випадків;
  • Кіровоградська область — 460 випадків;
  • м. Київ — 2522 випадки;
  • Київська область — 1344 випадки;
  • Львівська область — 1240 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 277 випадків;
  • Одеська область — 814 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1323 випадки;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1105 випадків;
  • Харківська область — 866 випадків;
  • Херсонська область — 173 випадки;
  • Хмельницька область — 299 випадків;
  • Чернівецька область — 2905 випадків;
  • Черкаська область — 383 випадки;
  • Чернігівська область — 119 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 13 816 пацієнтів, з них 1186 дітей та 3190 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6332 осіб, з них 248 дітей та 717 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Загалом 6585 пацієнтів вже одужали, зокрема 1722 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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