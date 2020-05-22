Максим Степанов: Серед змін до медичної реформи буде коригування коефіцієнту за складність – щоб тарифи на послуги були справедливими

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити і відкоригувати коефіцієнт на складність у тарифах на медичні послуги. Відповідні зміни потрібні для встановлення справедливих та обґрунтованих тарифів, які забезпечать достойний рівень оплати для медиків, а також якісні послуги для пацієнтів.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на зустрічі з представником ООН в Україні Оснат Лубрані.

“Ми проводимо зміни до медичної реформи і, звичайно, є принципи, від яких ми не відмовимося. Наприклад, це фінансування виключно через НСЗУ. При цьому оплата за пролікований випадок повинна бути чесною і зрозумілою. Дуже важливо щоб це покривало витрати і мало відповідні коефіцієнти щодо складності того чи іншого випадку”, - заявив Максим Степанов.

За словами Міністра, нове керівництво МОЗ налаштоване на максимальну відкритість і прозорість своєї роботи. При цьому значна увага приділяється оптимізації процесів – тому один із пріоритетів відомства - розвиток і впровадження електронних систем, зокрема eHealth.

Крім того Міністр подякував представникам ООН за підтримку Україні у боротьбі з коронавірусом і на шляху впровадження медичної реформи. Сторони висловили готовність продовжити співпрацю, щоб застосовувати в Україні передовий світовий досвід у сфері медицини.

“Україна – дуже важлива для ООН і ми відзначаємо ефективність, з якою ви боретеся з коронавірусом. Ми зацікавлені у співпраці і для нас дуже важливий ваш курс на відкритість”, - заявила координатор системи ООН в Україні та координатор з гуманітарних питань Оснат Лубрані.

Нагадаємо, раніше Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов анонсував зміни до медичної реформи в Україні, спрямовані на те, щоб виправити помилки, допущені його попередниками при її плануванні.

МОЗ України