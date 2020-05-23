Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (23.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1494 дитини та 4000 медиків.

За добу зафіксовано 432 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 853 випадки;

Волинська область — 759 випадків;

Дніпропетровська область — 865 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 618 випадків;

Закарпатська область — 1042 випадки;

Запорізька область — 403 випадки;

Івано-Франківська область — 1274 випадки;

Кіровоградська область — 466 випадків;

м. Київ — 2569 випадків;

Київська область — 1375 випадків;

Львівська область — 1285 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 821 випадок;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1368 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1108 випадків;

Харківська область — 892 випадки;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 329 випадків;

Чернівецька область — 2964 випадки;

Черкаська область — 387 випадків;

Чернігівська область — 127 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дітей та 3268 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Загалом 6929 пацієнтів вже одужали, зокрема 1766 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України