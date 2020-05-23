Вперше кількість ПЛР-тестів в Україні перевищила 10 тис. на добу

За минулу добу лабораторні центри в Україні зробили 10 248 досліджень методом ПЛР. Це найбільша кількість тестувань на коронавірус за весь час пандемії.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

“Звертаю увагу, що за попередню добу здійснено 10 248 досліджень методом ПЛР. Це новий рекорд для України і вперше цифра перевищила 10 тис”, - наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра, за минулу добу на коронавірус захворіло 432 особи, з них 60 дітей та 93 медпрацівники. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 580 осіб, з них 1494 дитини, а також 4000 медпрацівників.

МОЗ України