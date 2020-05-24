Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (24.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1530 дітей та 4069 медиків.

За добу зафіксовано 406 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 889 випадків;

Волинська область — 771 випадок;

Дніпропетровська область — 869 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 626 випадків;

Закарпатська область — 1061 випадок;

Запорізька область — 410 випадків;

Івано-Франківська область — 1277 випадків;

Кіровоградська область — 473 випадки;

м. Київ — 2623 випадки;

Київська область — 1419 випадків;

Львівська область — 1333 випадки;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 827 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1417 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1115 випадків;

Харківська область — 910 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 346 випадків;

Чернівецька область — 3028 випадків;

Черкаська область — 388 випадків;

Чернігівська область — 129 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні перебуває14 443 пацієнти, з них 1273 дитини та 3325 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6543 особи, з них 257 дітей та 744 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України