Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (24.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1530 дітей та 4069 медиків.
За добу зафіксовано 406 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 889 випадків;
- Волинська область — 771 випадок;
- Дніпропетровська область — 869 випадків;
- Донецька область — 143 випадки;
- Житомирська область — 626 випадків;
- Закарпатська область — 1061 випадок;
- Запорізька область — 410 випадків;
- Івано-Франківська область — 1277 випадків;
- Кіровоградська область — 473 випадки;
- м. Київ — 2623 випадки;
- Київська область — 1419 випадків;
- Львівська область — 1333 випадки;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 280 випадків;
- Одеська область — 827 випадків;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1417 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1115 випадків;
- Харківська область — 910 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 346 випадків;
- Чернівецька область — 3028 випадків;
- Черкаська область — 388 випадків;
- Чернігівська область — 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні перебуває14 443 пацієнти, з них 1273 дитини та 3325 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6543 особи, з них 257 дітей та 744 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ України