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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (24.05.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 617 летальних, 7108 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1530 дітей та 4069 медиків.

За добу зафіксовано 406 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 889 випадків;
  • Волинська область — 771 випадок;
  • Дніпропетровська область — 869 випадків;
  • Донецька область — 143 випадки;
  • Житомирська область — 626 випадків;
  • Закарпатська область — 1061 випадок;
  • Запорізька область — 410 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1277 випадків;
  • Кіровоградська область — 473 випадки;
  • м. Київ — 2623 випадки;
  • Київська область — 1419 випадків;
  • Львівська область — 1333 випадки;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 280 випадків;
  • Одеська область — 827 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1417 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1115 випадків;
  • Харківська область — 910 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 346 випадків;
  • Чернівецька область — 3028 випадків;
  • Черкаська область — 388 випадків;
  • Чернігівська область — 129 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні перебуває14 443 пацієнти, з них 1273 дитини та 3325 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6543 особи, з них 257 дітей та 744 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня 2020 року до Центру надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 52534 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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