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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (25.05.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1546 дітей та 4112 медиків.

За добу зафіксовано 259 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 892 випадки;
  • Волинська область — 783 випадки;
  • Дніпропетровська область — 875 випадків;
  • Донецька область — 148 випадків;
  • Житомирська область — 641 випадок;
  • Закарпатська область — 1082 випадки;
  • Запорізька область — 415 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1281 випадок;
  • Кіровоградська область — 478 випадків;
  • м. Київ — 2652 випадки;
  • Київська область — 1437 випадків;
  • Львівська область — 1360 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 832 випадки;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1434 випадки;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1121 випадок;
  • Харківська область — 912 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 364 випадки;
  • Чернівецька область — 3083 випадки;
  • Черкаська область — 391 випадок;
  • Чернігівська область — 131 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6620 особи, з них 262 дитини та 763 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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