Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (25.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1546 дітей та 4112 медиків.
За добу зафіксовано 259 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 892 випадки;
- Волинська область — 783 випадки;
- Дніпропетровська область — 875 випадків;
- Донецька область — 148 випадків;
- Житомирська область — 641 випадок;
- Закарпатська область — 1082 випадки;
- Запорізька область — 415 випадків;
- Івано-Франківська область — 1281 випадок;
- Кіровоградська область — 478 випадків;
- м. Київ — 2652 випадки;
- Київська область — 1437 випадків;
- Львівська область — 1360 випадків;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 281 випадок;
- Одеська область — 832 випадки;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1434 випадки;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1121 випадок;
- Харківська область — 912 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 364 випадки;
- Чернівецька область — 3083 випадки;
- Черкаська область — 391 випадок;
- Чернігівська область — 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6620 особи, з них 262 дитини та 763 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України