Розроблено мапу медичних установ, де тестуватимуть на ВІЛ та вірус гепатиту С

Центр громадського здоров’я розробив мапу медичних установ, де тестуватимуть на ВІЛ та вірус гепатиту С (ВГC): https://bit.ly/3cVKQ9p.

Агентство США з міжнародного розвитку USAID у партнерстві із Центром громадського здоров’я України, БО «100% життя», МБФ «Альянс громадського здоров’я» та Міністерством охорони здоров’я України протягом 2017–2022 років впроваджує проєкт HealthLink «Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні».

Для участі у проєкті було відібрано заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), на базі яких тестуватимуть на ВІЛ та ВГС.

Тестування здійснюватимуть серед визначених груп населення, що мають підвищений ризик інфікування:

людей, які вживають наркотики ін’єкційно;

чоловіків, які мають секс із чоловіками;

секс-працівників і працівниць;

партнерів людей, які живуть з ВІЛ;

трансгендерних людей;

реципієнтів крові (людей, яким переливали кров);

людей, у яких були хірургічні операції;

людей із клінічними ознаками гепатиту C (жовтяниця, підвищення рівня печінкових ферментів, гепатоспленомегалія тощо) та позитивним результатом скринінгу на ВІЛ.

У разі виявлення моноінфекції ВГС пацієнти можуть звернутися до інфекціоніста за місцем проживання для підтвердження діагнозу, реєстрації та отримання лікування за державною програмою.

Інформація про ЗОЗ, серед яких розподілено закуплені державою препарати для лікування від ВГC: https://bit.ly/2yojf1s.