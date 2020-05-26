Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1581 дитина та 4183 медики.

За добу зафіксовано 339 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 910 випадків;

Волинська область — 805 випадків;

Дніпропетровська область — 895 випадків;

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 647 випадків;

Закарпатська область — 1092 випадки;

Запорізька область — 416 випадків;

Івано-Франківська область — 1306 випадків;

Кіровоградська область — 482 випадки;

м. Київ — 2710 випадків;

Київська область — 1458 випадків;

Львівська область — 1405 випадків;

Луганська область — 44 випадки;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 842 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 1475 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1124 випадки;

Харківська область — 930 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 370 випадків;

Чернівецька область — 3101 випадок;

Черкаська область — 392 випадки;

Чернігівська область — 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, з них 1318 дітей та 3405 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6736 особи, з них 263 дитини та 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України