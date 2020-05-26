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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1581 дитина та 4183 медики. 

За добу зафіксовано 339 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 910 випадків;
  • Волинська область — 805 випадків;
  • Дніпропетровська область — 895 випадків;
  • Донецька область — 155 випадків;
  • Житомирська область — 647 випадків;
  • Закарпатська область — 1092 випадки;
  • Запорізька область — 416 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1306 випадків;
  • Кіровоградська область — 482 випадки;
  • м. Київ — 2710 випадків;
  • Київська область — 1458 випадків;
  • Львівська область — 1405 випадків;
  • Луганська область — 44 випадки;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 842 випадки;
  • Полтавська область — 267 випадків;
  • Рівненська область — 1475 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1124 випадки;
  • Харківська область — 930 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 370 випадків;
  • Чернівецька область — 3101 випадок;
  • Черкаська область — 392 випадки;
  • Чернігівська область — 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, з них 1318 дітей та 3405 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6736 особи, з них 263 дитини та 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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