Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1581 дитина та 4183 медики.
За добу зафіксовано 339 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 910 випадків;
- Волинська область — 805 випадків;
- Дніпропетровська область — 895 випадків;
- Донецька область — 155 випадків;
- Житомирська область — 647 випадків;
- Закарпатська область — 1092 випадки;
- Запорізька область — 416 випадків;
- Івано-Франківська область — 1306 випадків;
- Кіровоградська область — 482 випадки;
- м. Київ — 2710 випадків;
- Київська область — 1458 випадків;
- Львівська область — 1405 випадків;
- Луганська область — 44 випадки;
- Миколаївська область — 281 випадок;
- Одеська область — 842 випадки;
- Полтавська область — 267 випадків;
- Рівненська область — 1475 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1124 випадки;
- Харківська область — 930 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 370 випадків;
- Чернівецька область — 3101 випадок;
- Черкаська область — 392 випадки;
- Чернігівська область — 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, з них 1318 дітей та 3405 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6736 особи, з них 263 дитини та 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ України