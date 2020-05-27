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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (27.05.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1595 дітей та 4241 медик.

За добу зафіксовано 321 новий випадок. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 932 випадки;
  • Волинська область — 814 випадків;
  • Дніпропетровська область — 905 випадків;
  • Донецька область — 155 випадків;
  • Житомирська область — 660 випадків;
  • Закарпатська область — 1104 випадки;
  • Запорізька область — 420 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1327 випадків;
  • Кіровоградська область — 489 випадків;
  • м. Київ — 2739 випадків;
  • Київська область — 1474 випадки;
  • Львівська область — 1443 випадки;
  • Луганська область — 45 випадків;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 853 випадки;
  • Полтавська область — 267 випадків;
  • Рівненська область — 1514 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1126 випадків;
  • Харківська область — 959 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 381 випадок;
  • Чернівецька область — 3144 випадки;
  • Черкаська область — 393 випадки;
  • Чернігівська область — 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 15 074 пацієнти, з них 1331 дитина та 3447 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6831 особа, з них 264 дитини та 794 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлень про підозру на COVID-19.

 МОЗ  України

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