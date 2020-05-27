Максим Степанов: 20% медиків захворіли на COVID-19 через неготовність медичної системи країни до епідемії

Високий відсоток захворюваності на COVID-19 серед медичних працівників пов'язаний з тим, що медична система України була не готова до епідемії. Про це в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

“Я хотів би сказати слова великої подяки нашим медикам, які опинилися на передовій боротьби з вірусом. На жаль, близько 20% усіх інфікованих коронавірусом, тобто 4111 медиків - хворі на коронавірусну хворобу. Це трапилось через те, що на початок епідемії наші лікарні не були готові до такого виклику. В нас не було ані засобів індивідуального захисту, ані респіраторів, ані масок. Також не були прораховані маршрути доставки хворих. Куди має приїхати хворий - визначалося вже у розпалі епідемії. Це велика проблема, але ми проаналізували її і свої кроки вибудовували на основі зроблених висновків”, - зазначив Міністр.

Він також зазначив, що окрім забезпечення лікарів всіма необхідними засобами, треба також забезпечити 3-місячний запас засобів індивідуального захисту, які використовують медики при лікуванні інфекційних хвороб.

“Ми зараз прораховуємо ту кількість грошей, яка для цього необхідна. І весь цей запас має бути одразу і безпосередньо у лікарнях”, - підкреслив Максим Степанов.

МОЗ України