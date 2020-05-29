Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (28.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало.Загалом захворіли 1627 дітей та 4345 медиків.

За добу зафіксовано 477 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 947 випадків;

Волинська область — 851 випадок;

Дніпропетровська область — 920 випадків;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 673 випадки;

Закарпатська область — 1124 випадки;

Запорізька область — 425 випадків;

Івано-Франківська область — 1339 випадків;

Кіровоградська область — 495 випадків;

м. Київ — 2793 випадки;

Київська область — 1517 випадків;

Львівська область — 1513 випадків;

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 282 випадки;

Одеська область — 861 випадок;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1588 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1131 випадок;

Харківська область — 981 випадок;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 386 випадків;

Чернівецька область — 3201 випадок;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 140 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 15 410 пацієнтів, з них 1362 дитини та 3534 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6872 осіб, з них 265 дітей та 811 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 263 особи, зокрема одна дитина та 22 медики.

Із числа людей, що одужали, 2089 медпрацівників та 555 дітей.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України