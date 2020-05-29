Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (29.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1693 дитини та 4411 медиків.

За добу зафіксовано 429 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 957 випадків;

Волинська область — 863 випадки;

Дніпропетровська область — 930 випадків;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 694 випадки;

Закарпатська область — 1147 випадків;

Запорізька область — 431 випадок;

Івано-Франківська область — 1360 випадків;

Кіровоградська область — 503 випадки;

м. Київ — 2849 випадків;

Київська область — 1535 випадків;

Львівська область — 1563 випадки;

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 284 випадки;

Одеська область — 878 випадків;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1628 випадків;

Сумська область — 167 випадків;

Тернопільська область — 1145 випадків;

Харківська область — 1011 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 407 випадків;

Чернівецька область — 3259 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 15 733 пацієнтів, з них 1420 дітей та 3586 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7078 осіб, з них 273 дитини та 825 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 267 особи, зокрема одна дитина та 24 медики.

Із числа людей, що одужали, 2169 медпрацівників та 606 дітей.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України