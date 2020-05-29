Київщині: 90% медзакладів уже підписали угоди для отримання 300% доплат медикам, які борються з COVID-19

Під керівництвом Міністра Максима Степанова Міністерство охорони здоров’я виправляє помилки, допущені при плануванні другого етапу медичної реформи. У першу чергу зміни вносяться у систему фінансування, зокрема тарифи та коефіцієнти, за якими медичні заклади отримують кошти від НСЗУ. Крім того, Уряд прагне в найшвидший термін забезпечити доплати 300% від зарплати всім медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на СOVID-19, 90% медзакладів уже підписали відповідні договори з НСЗУ.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час робочої поїздки із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем до Київської області.

“Внаслідок змін, які вступили в українській медицині з 1 квітня цього року у зоні особливого ризику опинилися екстрена медицина, протитуберкульозна галузь та друга ланка медицини загалом. Нам дуже важливо правильно порахувати тарифи на деякі послуги та коефіцієнти, за якими медичні заклади отримують фінансування. Над цим іде ґрунтовна робота і ми не маємо права на помилку”, - підкреслив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, реформа української медицини повинна відбуватися таким чином, щоб від неї виграли як медики, так і пацієнти. При цьому МОЗ уже зараз робить усе можливе, щоб захистити медичний персонал, який протистоїть коронавірусу. За будь-який випадок невиплат 300% надбавки медикам усі причетні будуть нести персональну відповідальність.

“З боку держави, на центральному рівні, усе було зроблено. Було доручення Президента, КМУ прийняв всі документи і перерахував фінанси. Кошти ідуть через НСЗУ і станом на вчора фактично 90% угод підписані. Випалу коштів здійснює керівник на місці. Кожен медичний заклад повинен відзвітувати про це. Якщо звітів не буде – усі причетні будуть нести відповідальність”, - резюмував Максим Степанов.

Зауважимо, що у ході візиту Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомилися із роботою Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради “Київський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф” , обговорили із медиками актуальні питання роботи установи, а також ознайомилися із роботою заводу-фракціонатора ТОВ “Ф3 “Біофарма”.

МОЗ України