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Уряд послабив обмеження для осіб старше 60 років на відвідування спортивних заходів, а для учнів – на проходження ЗНО

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Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і вніс зміни до постанови, яка встановлює адаптивний карантин в Україні. 

“Відтепер особи старше 60 років, які є представниками спортивних клубів або тренерсько-викладацького персоналу можуть брати участь  в організації та проведенні спортивних змагань. При цьому особи, які для складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) приїжджають до України з-за кордону чи перетинають лінію розмежування із тимчасово окупованими територіями, не повинні перебувати на обсервації чи самоізоляції після перетину кордону або пунктів пропуску. Те ж саме застосовується до особи, яка супроводжує цю дитину”, - заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. 

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Уряду 29 травня. Нагадаємо, Постанова №392, яка встановлює в Україні адаптивний карантин, була прийнята Урядом 20 травня.

МОЗ України

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