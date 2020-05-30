Уряд послабив обмеження для осіб старше 60 років на відвідування спортивних заходів, а для учнів – на проходження ЗНО

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і вніс зміни до постанови, яка встановлює адаптивний карантин в Україні.

“Відтепер особи старше 60 років, які є представниками спортивних клубів або тренерсько-викладацького персоналу можуть брати участь в організації та проведенні спортивних змагань. При цьому особи, які для складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) приїжджають до України з-за кордону чи перетинають лінію розмежування із тимчасово окупованими територіями, не повинні перебувати на обсервації чи самоізоляції після перетину кордону або пунктів пропуску. Те ж саме застосовується до особи, яка супроводжує цю дитину”, - заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.