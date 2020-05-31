Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (31.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1712 дітей та 4542 медиків.

За добу зафіксовано 468 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 993 випадки;

Волинська область — 908 випадків;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 739 випадків;

Закарпатська область — 1189 випадків;

Запорізька область — 444 випадки;

Івано-Франківська область — 1402 випадки;

Кіровоградська область — 511 випадків;

м. Київ — 2985 випадків;

Київська область — 1573 випадки;

Львівська область — 1669 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 293 випадки;

Одеська область — 888 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1713 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1169 випадків;

Харківська область — 1066 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 444 випадки;

Чернівецька область — 3349 випадків;

Черкаська область — 402 випадки;

Чернігівська область — 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 16 407 пацієнтів, з них 1430 дітей та 3693 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 7265 осіб, з них 282 дитини та 849 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 278 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2322 медпрацівники та 644 дитини.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України