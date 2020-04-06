Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (04.06.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 червня в Україні підтверджено 25 411 випадків COVID-19, з них 11 042 одужали, 747 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 588 випадків.

Усього в Україні 392 316 зразків досліджено методом ПЛР та 29 533 зразки — методом ІФА.

Загалом захворіли 1829 дітей та 4888 медиків. На амбулаторному лікуванні 17 674 пацієнти, з них 1532 дитини та 3965 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7737 осіб, з них 297 дітей та 923 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 297 осіб, зокрема одна дитина та 28 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2634 медпрацівники та 784 дитини.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1077 (677 одужали);

Волинська обл. — 986 (294 одужали);

Дніпропетровська обл. — 957 (349 одужали);

Донецька обл. — 174 (109 одужали);

Житомирська обл. — 833 (474 одужали);

Закарпатська обл. — 1257 (524 одужали);

Запорізька обл. — 469 (269 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1491 (887 одужали);

м. Київ — 3210 (849 одужали);

Київська обл. — 1673 (472 одужали);

Кіровоградська обл. — 526 (409 одужали);

Луганська обл. — 51 (41 одужав);

Львівська обл. — 1915 (490 одужали);

Миколаївська обл. — 295 (182 одужали);

Одеська обл. — 933 (290 одужали);

Полтавська обл. — 272 (253 одужали);

Рівненська обл. — 1905 (1019 одужали);

Сумська обл. — 177 (147 одужали);

Тернопільська обл. — 1220 (958 одужали);

Харківська обл. — 1166 (471 одужав);

Херсонська обл. — 179 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 497 (276 одужали);

Черкаська обл. — 429 (327 одужали);

Чернівецька обл. — 3481 (1051 одужав);

Чернігівська обл. — 238 (63 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

МОЗ України