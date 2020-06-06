Поставки лікарських засобів на 2020 рік будуть здійснені вчасно

Міністерство охорони здоров’я домовилося із агентством Програми розвитку ООН, яке закуповує лікарські засоби для України, що усі поставки на 2020 рік будуть здійснені вчасно. Таким чином, новому керівництву МОЗ вдалося надолужити прогалини своїх попередників, які прострочили терміни підготовки документів. Отже, в Україні не буде дефіциту лікарських засобів.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов домовився на зустрічі із Пані Дафіни Герчевою, Постійною Представницею ПРООН в Україні.

“Ми дуже цінуємо співпрацю з ПРООН та усіма іншими міжнародними організаціями. З часу мого приходу на посаду, МОЗ значно пришвидшило опрацювання документів, що дає можливість встигнути з усіма поставками лікарських засобів, які закінчуються через декілька місяців. Тому звертаюся до вас із проханням максимально пришвидшити поставки дефіцитних медикаментів”, - наголосив Міністр Максим Степанов.

Як відповіла Пані Дафіни Герчева, агентство готове виконати прохання Міністерства.

“Ми зможемо виконати всі закупівлі, про які ви попросили до кінця цього року. Тобто з цим все буде добре. Все як заплановано – так і буде”, - підкреслила Постійна Представниця ПРООН в Україні.

Крім того, ПРООН поставить в Україну 250 тис респіраторів для медиків, закупівля яких пройде за кошти Світового банку. Орієнтовний термін поставки цих засобів, за словами Пані Дафіни Герчевої – кінець червня – початок липня цього року.

МОЗ України