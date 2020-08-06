Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (07.06.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 червня в Україні підтверджено 26 999 випадків COVID-19, з них 12 054 одужали, 788 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 485 випадки.

Усього в Україні 424 046 зразків досліджено методом ПЛР та 43 444 зразки — методом ІФА.

Загалом захворіли 1932 дітей та 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 908 пацієнтів, з них 1616 дітей та 4088 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей та 962 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2836 медпрацівників та 876 дітей.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);

Волинська обл. — 1052 (299 одужали);

Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);

Донецька обл. — 231 (121 одужали);

Житомирська обл. — 881 (500 одужали);

Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);

Запорізька обл. — 495 (286 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);

м. Київ — 3418 (888 одужали);

Київська обл. — 1784 (558 одужали);

Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);

Луганська обл. — 54 (43 одужали);

Львівська обл. — 2121 (521 одужав);

Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);

Одеська обл. — 996 (372 одужали);

Полтавська обл. — 274 (255 одужали);

Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);

Сумська обл. — 193 (158 одужали);

Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);

Харківська обл. — 1251 (545 одужав);

Херсонська обл. — 179 (172 одужали);

Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);

Черкаська обл. — 460 (343 одужали);

Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);

Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

МОЗ України