Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (08.06.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 червня в Україні підтверджено 27 462 випадки COVID-19, з них 12 195 одужали, 797 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 463 випадки.

Усього в Україні 431 085 зразків досліджено методом ПЛР та 44 516 зразків — методом ІФА.

Загалом захворіли 1964 дитини та 5101 медик. На амбулаторному лікуванні 19 278 пацієнтів, з них 1645 дітей та 4124 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 8183 осіб, з них 319 дітей та 977 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2857 медпрацівників та 885 дітей..

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1150 (728 одужали);

Волинська обл. — 1079 (299 одужали);

Дніпропетровська обл. — 971 (552 одужали);

Донецька обл. — 231 (121 одужали);

Житомирська обл. — 897 (500 одужали);

Закарпатська обл. — 1386 (606 одужали);

Запорізька обл. — 496 (286 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1582 (947 одужали);

м. Київ — 3490 (888 одужали);

Київська обл. — 1812 (577 одужали);

Кіровоградська обл. — 559 (422 одужали);

Луганська обл. — 54 (43 одужали);

Львівська обл. — 2162 (524 одужали);

Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);

Одеська обл. — 1002 (376 одужали);

Полтавська обл. — 274 (255 одужали);

Рівненська обл. — 2071 (1089 одужали);

Сумська обл. — 193 (158 одужали);

Тернопільська обл. — 1294 (987 одужали);

Харківська обл. — 1287 (573 одужали);

Херсонська обл. — 179 (172 одужали);

Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);

Черкаська обл. — 469 (346 одужали);

Чернівецька обл. — 3698 (1133 одужали);

Чернігівська обл. — 299 (81 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

МОЗ України