Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (09.06.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 червня в Україні підтверджено 27 856 випадків COVID-19, з них 12 412 одужали, 810 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 394 випадки.

Усього в Україні 431 085 зразків досліджено методом ПЛР та 44 516 зразків — методом ІФА.

Загалом захворіли 2003 дитини та 5135 медиків. На амбулаторному лікуванні 19 614 пацієнтів, з них 1677 дітей та 4153 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 8242 осіб, з них 326 дітей та 982 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2896 медпрацівників та 897 дітей.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1175 (728 одужали);

Волинська обл. — 1113 (299 одужали);

Дніпропетровська обл. — 971 (629 одужали);

Донецька обл. — 235 (121 одужали);

Житомирська обл. — 935 (500 одужали);

Закарпатська обл. — 1425 (606 одужали);

Запорізька обл. — 499 (290 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1602 (992 одужали);

м. Київ — 3523 (925 одужали);

Київська обл. — 1836 (577 одужали);

Кіровоградська обл. — 562 (422 одужали);

Луганська обл. — 54 (43 одужали);

Львівська обл. — 2211 (531 одужав);

Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);

Одеська обл. — 1010 (376 одужали);

Полтавська обл. — 274 (256 одужали);

Рівненська обл. — 2094 (1093 одужали);

Сумська обл. — 198 (158 одужали);

Тернопільська обл. — 1305 (987 одужали);

Харківська обл. — 1305 (597 одужали);

Херсонська обл. — 179 (172 одужали);

Хмельницька обл. — 518 (338 одужали);

Черкаська обл. — 490 (346 одужали);

Чернівецька обл. — 3729 (1150 одужали);

Чернігівська обл. — 304 (81 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

МОЗ України