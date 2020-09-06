МОЗ розпочало розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги

Міністерство охорони здоров’я здійснює детальну експертизу всієї медичної інфраструктури для подальшого реформування та виправлення помилок, які були зроблені попереднім керівництвом. Про це під час брифінгу заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Зараз ми виправляємо помилки у плануванні медичної реформи, допущені попереднім керівництвом МОЗ. Здійснюється детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, метою експертизи є визначення спроможності та ефективності госпітальної мережі. Міністерство розпочало розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі”, — сказав міністр.

Як зазначає очільник міністерства, на основі отриманих даних МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватись фінансування галузі у 2021 році.

“Нові тарифи будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг”, — зазначив Максим Степанов.

Міністр підкреслює, що уже з 2021 року будуть діяти нові справедливі тарифи.

“З 2021 фінансування буде відбуватись з урахуванням того, що ми маємо реформувати медицину, щоб високоспеціалізовані медичні заклади діяли в тих умовах, де можливий їхній розвиток. Адже якщо вони будуть розвиватися, то і якість медицини, якої ми всі так прагнемо, буде підвищуватись. Наша головна мета — створити ефективну медичну систему, де лікарі працюють у гідних умовах і отримують гідну заробітну плату, а пацієнти — якісну допомогу”, — резюмував Міністр.

МОЗ України