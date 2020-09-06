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Важливо не плутати поняття пом'якшення карантину і його скасування, адже загроза COVID-19 залишається серйозною

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Необхідно припинити плутати пом'якшення карантину з його повним скасуванням, адже загроза COVID-19 досі залишається серйозною, а карантин продовжує діяти. Про це під час брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Карантин все ще діє. Важливо не плутати пом'якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо війни з COVID-19 ми ще не виграли”, — підкреслив Міністр.

Він також наголосив, що тенденція зростання захворюваності спостерігається і в багатьох інших країнах.

“Рівень передачі вірусу в Німеччині, наприклад, за останні дні знову перевищує критичне значення. У Китаї, звідки почалась епідемія, готуються до нового спалаху. Ще однією країною, влада якої оголосила про початок другої хвилі, стала Південна Корея. Бразилія та Індія також ставлять нові антирекорди”, — зазначив Максим Степанов.

Очільник МОЗ також звернувся до громадян України з проханням не нехтувати правилами, рекомендованими Міністерством охорони здоров'я, дотримуватися соціальної дистанції, користуватись масками та антисептиками. Адже саме ці заходи можуть зберегти життя.

МОЗ України

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