Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (11.06.20

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 червня в Україні підтверджено 29 070 випадків COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 689 випадків.
Усього в Україні 456 509 зразків досліджено методом ПЛР та 60 135 зразків — методом ІФА.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 1236 (808 одужали);
- Волинська обл. — 1266 (330 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 981 (695 одужали);
- Донецька обл. — 269 (122 одужали);
- Житомирська обл. — 992 (540 одужав);
- Закарпатська обл. — 1471 (634 одужали);
- Запорізька обл. — 510 (303 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1649 (992 одужали);
- м. Київ — 3671 (1053 одужали);
- Київська обл. — 1919 (616 одужали);
- Кіровоградська обл. — 563 (447 одужали);
- Луганська обл. — 54 (44 одужали);
- Львівська обл. — 2414 (589 одужали);
- Миколаївська обл. — 311 (203 одужали);
- Одеська обл. — 1045 (421 одужали);
- Полтавська обл. — 276 (256 одужали);
- Рівненська обл. — 2175 (1164 одужали);
- Сумська обл. — 203 (159 одужали);
- Тернопільська обл. — 1349 (995 одужали);
- Харківська обл. — 1374 (657 одужали);
- Херсонська обл. — 179 (173 одужали);
- Хмельницька обл. — 523 (355 одужали);
- Черкаська обл. — 506 (348 одужали);
- Чернівецька обл. — 3793 (1176 одужали);
- Чернігівська обл. — 341 (81 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 червня 2020 року до Центру надійшло 1139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 68277 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України