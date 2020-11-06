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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (11.06.20

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 червня в Україні підтверджено 29 070 випадків COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 689 випадків.

Усього в Україні 456 509 зразків досліджено методом ПЛР та 60 135 зразків — методом ІФА.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1236 (808 одужали);
  • Волинська обл. — 1266 (330 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 981 (695 одужали);
  • Донецька обл. — 269 (122 одужали);
  • Житомирська обл. — 992 (540 одужав);
  • Закарпатська обл. — 1471 (634 одужали);
  • Запорізька обл. — 510 (303 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1649 (992 одужали);
  • м. Київ — 3671 (1053 одужали);
  • Київська обл. — 1919 (616 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 563 (447 одужали);
  • Луганська обл. — 54 (44 одужали);
  • Львівська обл. — 2414 (589 одужали);
  • Миколаївська обл. — 311 (203 одужали);
  • Одеська обл. — 1045 (421 одужали);
  • Полтавська обл. — 276 (256 одужали);
  • Рівненська обл. — 2175 (1164 одужали);
  • Сумська обл. — 203 (159 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1349 (995 одужали);
  • Харківська обл. — 1374 (657 одужали);
  • Херсонська обл. — 179 (173 одужали);
  • Хмельницька обл. — 523 (355 одужали);
  • Черкаська обл. — 506 (348 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3793 (1176 одужали);
  • Чернігівська обл. — 341 (81 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 червня 2020 року до Центру надійшло 1139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 68277 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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