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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (12.06.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 червня в Україні підтверджено 29 753 випадки COVID-19, з них 13 464 одужали, 870 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 683 випадків.

Усього в Україні 468 172 зразки досліджено методом ПЛР та 68 557 зразків — методом ІФА.

Усього захворювання підтверджено у 2244 дітей та 5322 медиків.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1317 (832 одужали);
  • Волинська обл. — 1313 (378 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 983 (702 одужали);
  • Донецька обл. — 279 (122 одужали);
  • Житомирська обл. — 1013 (540 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1506 (675 одужали);
  • Запорізька обл. — 515 (322 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1669 (1001 одужали);
  • м. Київ — 3766 (1132 одужали);
  • Київська обл. — 1931 (648 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 568 (453 одужали);
  • Луганська обл. — 54 (45 одужали);
  • Львівська обл. — 2526 (598 одужали);
  • Миколаївська обл. — 316 (206 одужали);
  • Одеська обл. — 1065 (422 одужали);
  • Полтавська обл. — 277 (256 одужали);
  • Рівненська обл. — 2231 (1194 одужали);
  • Сумська обл. — 204 (161 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1372 (1007 одужали);
  • Харківська обл. — 1426 (692 одужали);
  • Херсонська обл. — 179 (174 одужали);
  • Хмельницька обл. — 529 (387 одужали);
  • Черкаська обл. — 517 (352 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3831 (1200 одужали);
  • Чернігівська обл. — 366 (81 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 червня 2020 року до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 69521 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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