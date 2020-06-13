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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 червня в Україні підтверджено 30 506 випадків COVID-19, з них 13 976 одужали, 880 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 753 випадки.

Усього в Україні 479 111 зразків досліджено методом ПЛР та 75 928 зразків — методом ІФА.

Усього захворювання підтверджено у 2244 дітей та 5446 медиків.
Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1369 (851 одужав);
  • Волинська обл. — 1354 (444 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 990 (721 одужав);
  • Донецька обл. — 290 (128 одужали);
  • Житомирська обл. — 1032 (547 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1583 (682 одужали);
  • Запорізька обл. — 521 (335 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1695 (1001 одужали);
  • м. Київ — 3838 (1164 одужали);
  • Київська обл. — 1961 (711 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 577 (471 одужав);
  • Луганська обл. — 52 (46 одужали);
  • Львівська обл. — 2658 (604 одужали);
  • Миколаївська обл. — 320 (212 одужали);
  • Одеська обл. — 1081 (423 одужали);
  • Полтавська обл. — 278 (257 одужали);
  • Рівненська обл. — 2297 (1274 одужали);
  • Сумська обл. — 208 (163 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1403 (1011 одужали);
  • Харківська обл. — 1498 (692 одужали);
  • Херсонська обл. — 179 (174 одужали);
  • Хмельницька обл. — 554 (407 одужали);
  • Черкаська обл. — 536 (356 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3869 (1215 одужали);
  • Чернігівська обл. — 385 (81 одужали).

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 червня 2020 року до Центру надійшло 991 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 70512 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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