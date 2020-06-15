Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 червня в Україні підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.
Усього в Україні 497 284 зразки досліджено методом ПЛР та 81 168 зразків — методом ІФА.
Усього захворювання підтверджено у 2350 дітей та 5537 медиків. Госпіталізації потребували 9043 осіб, підключення до апарату ШВЛ - 318 пацієнтів. 22 767 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 1423 (862 одужав);
- Волинська обл. — 1438 (449 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 998 (721 одужав);
- Донецька обл. — 334 (128 одужали);
- Житомирська обл. — 1087 (547 одужали);
- Закарпатська обл. — 1680 (686 одужали);
- Запорізька обл. — 529 (335 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1766 (1030 одужали);
- м. Київ — 3957 (1164 одужали);
- Київська обл. — 2024 (771 одужав);
- Кіровоградська обл. — 586 (476 одужали);
- Луганська обл. — 57 (47 одужали);
- Львівська обл. — 2933 (632 одужали);
- Миколаївська обл. — 321 (212 одужали);
- Одеська обл. — 1117 (424 одужали);
- Полтавська обл. — 278 (257 одужали);
- Рівненська обл. — 2369 (1316 одужали);
- Сумська обл. — 227 (163 одужали);
- Тернопільська обл. — 1467 (1022 одужали);
- Харківська обл. — 1542 (741 одужали);
- Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
- Хмельницька обл. — 559 (416 одужали);
- Черкаська обл. — 552 (356 одужали);
- Чернівецька обл. — 3959 (1243 одужали);
- Чернігівська обл. — 424 (81 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України