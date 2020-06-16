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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків COVID-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 507 251, методом ІФА — 89 358.

Усього захворювання підтверджено у 2402 дітей та 5600 медиків. Госпіталізації потребували 9215 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 319 пацієнтів. 23 261 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1455 (890 одужали);
  • Волинська обл. — 1499 (460 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1004 (724 одужали);
  • Донецька обл. — 338 (128 одужали);
  • Житомирська обл. — 1101 (559 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1726 (706 одужали);
  • Запорізька обл. — 531 (336 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1809 (1037 одужали);
  • м. Київ — 3985 (1164 одужали);
  • Київська обл. — 2049 (829 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 590 (487 одужали);
  • Луганська обл. — 60 (47 одужали);
  • Львівська обл. — 3072 (639 одужали);
  • Миколаївська обл. — 321 (216 одужали);
  • Одеська обл. — 1133 (426 одужали);
  • Полтавська обл. — 279 (258 одужали);
  • Рівненська обл. — 2473 (1379 одужали);
  • Сумська обл. — 228 (168 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1483 (1024 одужали);
  • Харківська обл. — 1595 (752 одужали);
  • Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
  • Хмельницька обл. — 560 (422 одужали);
  • Черкаська обл. — 562 (357 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4013 (1265 одужали);
  • Чернігівська обл. — 427 (81 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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