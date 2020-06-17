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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 червня в Україні підтверджено 33 234 випадки COVID-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 517 995, методом ІФА — 97 935.

Усього захворювання підтверджено у 2445 дітей та 5650 медиків. Госпіталізації потребували 9390 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3370 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1500 (915 одужали);
  • Волинська обл. — 1554 (490 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1012 (726 одужали);
  • Донецька обл. — 338 (130 одужали);
  • Житомирська обл. — 1147 (574 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1808 (745 одужали);
  • Запорізька обл. — 538 (366 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1849 (1044 одужали);
  • м. Київ — 4026 (1230 одужали);
  • Київська обл. — 2078 (867 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 592 (493 одужали);
  • Луганська обл. — 66 (42 одужали);
  • Львівська обл. — 3227 (644 одужали);
  • Миколаївська обл. — 323 (217 одужали);
  • Одеська обл. — 1158 (426 одужали);
  • Полтавська обл. — 281 (259 одужали);
  • Рівненська обл. — 2499 (1379 одужали);
  • Сумська обл. — 230 (169 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1510 (1033 одужали);
  • Харківська обл. — 1652 (774 одужали);
  • Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
  • Хмельницька обл. — 577 (435 одужали);
  • Черкаська обл. — 564 (369 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4082 (1328 одужали);
  • Чернігівська обл. — 440 (107 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74653 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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