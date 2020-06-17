Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (17.06.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 червня в Україні підтверджено 33 234 випадки COVID-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 517 995, методом ІФА — 97 935.

Усього захворювання підтверджено у 2445 дітей та 5650 медиків. Госпіталізації потребували 9390 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3370 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1500 (915 одужали);

Волинська обл. — 1554 (490 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1012 (726 одужали);

Донецька обл. — 338 (130 одужали);

Житомирська обл. — 1147 (574 одужали);

Закарпатська обл. — 1808 (745 одужали);

Запорізька обл. — 538 (366 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1849 (1044 одужали);

м. Київ — 4026 (1230 одужали);

Київська обл. — 2078 (867 одужали);

Кіровоградська обл. — 592 (493 одужали);

Луганська обл. — 66 (42 одужали);

Львівська обл. — 3227 (644 одужали);

Миколаївська обл. — 323 (217 одужали);

Одеська обл. — 1158 (426 одужали);

Полтавська обл. — 281 (259 одужали);

Рівненська обл. — 2499 (1379 одужали);

Сумська обл. — 230 (169 одужали);

Тернопільська обл. — 1510 (1033 одужали);

Харківська обл. — 1652 (774 одужали);

Херсонська обл. — 183 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 577 (435 одужали);

Черкаська обл. — 564 (369 одужали);

Чернівецька обл. — 4082 (1328 одужали);

Чернігівська обл. — 440 (107 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74653 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України