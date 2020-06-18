Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (18.06.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3445 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1563 (954 одужали);

Волинська обл. — 1610 (526 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1021 (739 одужали);

Донецька обл. — 349 (140 одужали);

Житомирська обл. — 1154 (583 одужали);

Закарпатська обл. — 1882 (772 одужали);

Запорізька обл. — 541 (375 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1893 (1059 одужали);

м. Київ — 4084 (1286 одужали);

Київська обл. — 2119 (941 одужали);

Кіровоградська обл. — 604 (497 одужали);

Луганська обл. — 68 (42 одужали);

Львівська обл. — 3398 (661 одужали);

Миколаївська обл. — 323 (219 одужали);

Одеська обл. — 1188 (481 одужали);

Полтавська обл. — 287 (260 одужали);

Рівненська обл. — 2572 (1379 одужали);

Сумська обл. — 236 (169 одужали);

Тернопільська обл. — 1542 (1036 одужали);

Харківська обл. — 1707 (786 одужали);

Херсонська обл. — 184 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 587 (460 одужали);

Черкаська обл. — 568 (374 одужали);

Чернівецька обл. — 4135 (1415 одужали);

Чернігівська обл. — 448 (112 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

МОЗ України