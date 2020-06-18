Максим Степанов: Медики другої та третьої ланки уже у вересні отримають підвищені зарплати

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов запропонував підвищити рівень заробітних плат медиків, які працюють на другій і третій ланці надання медичної допомоги.

МОЗВідповідну ініціативу очільник відомства озвучив на засіданні Кабінету Міністрів України 17 червня.

«Нам потрібно підвищити заробітну плату усім лікарям, медичним працівникам та молодшому і середньому персоналу, які працюють на другій і третій ланці надання медичної допомоги. Тобто спеціалізованим і високоспеціалізованим закладам охорони здоров’я», - підкреслив Максим Степанов.

За попередньою інформацією, відповідний документ буде винесений на розгляд Уряду під час наступного засідання. При цьому наступне позачергове засідання Кабінету Міністрів України може відбутися уже цієї п’ятниці, 19 червня, а його центральною темою стане питання медицини.

За попередньою інформацією, це підвищення може відбутися уже з вересня 2020 року. При цьому щомісячно на підвищення виплат може виділятися близько 2 млрд грн.

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