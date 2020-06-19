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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 червня в Україні підтверджено  34 984 випадки COVID-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 542 247, методом ІФА — 115 494.

Усього захворювання підтверджено у 2570 дітей та 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 343 пацієнти. 25 217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3548 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1596 (990 одужали);
  • Волинська обл. — 1673 (548 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1021 (758 одужали);
  • Донецька обл. — 350 (142 одужали);
  • Житомирська обл. — 1201 (609 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1960 (833 одужали);
  • Запорізька обл. — 547 (385 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1940 (1064 одужали);
  • м. Київ — 4176 (1332 одужали);
  • Київська обл. — 2142 (994 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 604 (502 одужали);
  • Луганська обл. — 71 (52 одужали);
  • Львівська обл. — 3540 (663 одужали);
  • Миколаївська обл. — 338 (264 одужали);
  • Одеська обл. — 1200 (510 одужали);
  • Полтавська обл. — 289 (262 одужали);
  • Рівненська обл. — 2693 (1467 одужали);
  • Сумська обл. — 246 (178 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1605 (1050 одужали);
  • Харківська обл. — 1744 (812 одужали);
  • Херсонська обл. — 185 (174 одужали);
  • Хмельницька обл. — 608 (474 одужали);
  • Черкаська обл. — 585 (388 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4211 (1470 одужали);
  • Чернігівська обл. — 459 (112 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.  Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

МОЗ України

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