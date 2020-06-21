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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (21.06.20

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 червня в Україні підтверджено 36 570 випадків COVID-19, з них 16 509 одужали, 1002 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 735 випадків.

Проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 563 194, методом ІФА — 126 918.

Усього захворювання підтверджено у 2690 дітей та 5998 медиків. Госпіталізації потребували 10 096 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 350 пацієнти. 26 464 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3639 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1647 (1001 одужали);
  • Волинська обл. — 1782 (548 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1042 (776 одужали);
  • Донецька обл. — 362 (145 одужали);
  • Житомирська обл. — 1257 (633 одужали);
  • Закарпатська обл. — 2149 (842 одужали);
  • Запорізька обл. — 554 (391 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 2015 (1071 одужав);
  • м. Київ — 4325 (1391 одужали);
  • Київська обл. — 2208 (1065 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 620 (508 одужали);
  • Луганська обл. — 72 (53 одужали);
  • Львівська обл. — 3780 (668 одужали);
  • Миколаївська обл. — 358 (265 одужали);
  • Одеська обл. — 1266 (551 одужали);
  • Полтавська обл. — 291 (262 одужали);
  • Рівненська обл. — 2872 (1505 одужали);
  • Сумська обл. — 257 (182 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1688 (1063 одужали);
  • Харківська обл. — 1805 (854 одужали);
  • Херсонська обл. — 186 (175 одужали);
  • Хмельницька обл. — 622 (492 одужали);
  • Черкаська обл. — 603 (393 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4324 (1563 одужали);
  • Чернігівська обл. — 475 (112 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 червня 2020 року до Центру надійшло 881 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 075 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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