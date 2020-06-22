Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (22.06.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 червня в Україні підтверджено 37 241 випадкок COVID-19, з них 16 642 одужали, 1012 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 681 випадок.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 569 589, методом ІФА — 128 716.
Усього захворювання підтверджено у 2735 дітей та 6046 медиків. Госпіталізації потребували 10 234 особи, підключення до апарату ШВЛ — 353 пацієнти. 27 007 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3657 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 1660 (1014 одужали);
- Волинська обл. — 1852 (548 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1042 (776 одужали);
- Донецька обл. — 362 (145 одужали);
- Житомирська обл. — 1270 (633 одужали);
- Закарпатська обл. — 2149 (842 одужали);
- Запорізька обл. — 555 (391 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 2056 (1071 одужав);
- м. Київ — 4368 (1391 одужали);
- Київська обл. — 2208 (1100 одужали);
- Кіровоградська обл. — 627 (508 одужали);
- Луганська обл. — 72 (53 одужали);
- Львівська обл. — 3980 (674 одужали);
- Миколаївська обл. — 366 (265 одужали);
- Одеська обл. — 1304 (551 одужав);
- Полтавська обл. — 293 (262 одужали);
- Рівненська обл. — 2963 (1526 одужали);
- Сумська обл. — 258 (182 одужали);
- Тернопільська обл. — 1728 (1073 одужали);
- Харківська обл. — 1811 (872 одужали);
- Херсонська обл. — 188 (175 одужали);
- Хмельницька обл. — 622 (492 одужали);
- Черкаська обл. — 603 (393 одужали);
- Чернівецька обл. — 4357 (1574 одужали);
- Чернігівська обл. — 480 (131 одужав).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня 2020 року до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України