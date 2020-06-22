Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (22.06.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 червня в Україні підтверджено 37 241 випадкок COVID-19, з них 16 642 одужали, 1012 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 681 випадок.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 569 589, методом ІФА — 128 716.

Усього захворювання підтверджено у 2735 дітей та 6046 медиків. Госпіталізації потребували 10 234 особи, підключення до апарату ШВЛ — 353 пацієнти. 27 007 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3657 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1660 (1014 одужали);

Волинська обл. — 1852 (548 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1042 (776 одужали);

Донецька обл. — 362 (145 одужали);

Житомирська обл. — 1270 (633 одужали);

Закарпатська обл. — 2149 (842 одужали);

Запорізька обл. — 555 (391 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2056 (1071 одужав);

м. Київ — 4368 (1391 одужали);

Київська обл. — 2208 (1100 одужали);

Кіровоградська обл. — 627 (508 одужали);

Луганська обл. — 72 (53 одужали);

Львівська обл. — 3980 (674 одужали);

Миколаївська обл. — 366 (265 одужали);

Одеська обл. — 1304 (551 одужав);

Полтавська обл. — 293 (262 одужали);

Рівненська обл. — 2963 (1526 одужали);

Сумська обл. — 258 (182 одужали);

Тернопільська обл. — 1728 (1073 одужали);

Харківська обл. — 1811 (872 одужали);

Херсонська обл. — 188 (175 одужали);

Хмельницька обл. — 622 (492 одужали);

Черкаська обл. — 603 (393 одужали);

Чернівецька обл. — 4357 (1574 одужали);

Чернігівська обл. — 480 (131 одужав).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня 2020 року до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України