Олексій Чернишов: Завдання забезпечення житлом людей, які постраждали від вибуху в будинку в Києві є надважливим

22 червня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулось засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стосовно ситуації щодо вибуху в 10-поверховому житловому будинку у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, а також подальших кроків для подолання наслідків та допомоги постраждалим.

Після засідання комісії Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов та голова ДСНС Микола Чечоткін відвідали місце надзвичайної ситуації.

За інформацією голови ДСНС, внаслідок вибуху в будинку загинуло 3 особи, з-під завалу врятовано 3-х людей. На місці події продовжуються пошуково-рятувальні роботи, працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальники та поліція, проведено евакуацію людей, здійснено укріплення будівельних конструкцій.

ДСНС у взаємодії з комунальними службами міста здійснено розвідку завалу із залученням кінологічних розрахунків, укріплено міжповерхові перекриття з 1 по 7 поверхи, проведено розбирання завалу з 6 по 5 поверхи, продовжується розбирання завалу на 4 поверсі.

Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою. У зв’язку із постійною загрозою обрушення конструкцій та обмеженим простором для роботи інженерної техніки рятувальники працюють вручну, доступ до будинку мешканцям та іншим особам заборонено.

Олексій Чернишов під час відвідання місця надзвичайної ситуації зауважив: «Наразі понад 120 людей опинились без даху над головою. Тож завдання вирішити питання забезпечення наших співгромадян житлом є надважливим. Попередньо Комісією ТЕБ та НС ухвалено рішення розглянути питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста Київ. Київський міський голова Віталій Кличко оперативно долучився до вирішення цього питання, це відповідальна позиція в інтересах постраждалих мешканців. Після оцінки збитків необхідно виробити механізм забезпечення компенсації або безпосереднього надання аналогічного житла».