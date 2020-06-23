Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (23.06.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 червня в Україні підтверджено 38 074 випадки COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 833 нові випадки. Загалом проведено 580 814 тестувань методом ПЛР.

Усього захворювання підтверджено у 2790 дітей та 6138 медиків. Госпіталізації потребували 10 387 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 364 пацієнти. 27 687 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3713 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1690 (1037 одужали);

Волинська обл. — 1894 (550 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1049 (780 одужали);

Донецька обл. — 368 (145 одужали);

Житомирська обл. — 1295 (663 одужали);

Закарпатська обл. — 2291 (845 одужали);

Запорізька обл. — 555 (393 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2091 (1071 одужав);

м. Київ — 4429 (1415 одужали);

Київська обл. — 2285 (1141 одужали);

Кіровоградська обл. — 631 (521 одужав);

Луганська обл. — 73 (53 одужали);

Львівська обл. — 4220 (696 одужали);

Миколаївська обл. — 366 (269 одужали);

Одеська обл. — 1333 (562 одужали);

Полтавська обл. — 296 (263 одужали);

Рівненська обл. — 3038 (1538 одужали);

Сумська обл. — 263 (184 одужали);

Тернопільська обл. — 1744 (1079 одужали);

Харківська обл. — 1811 (889 одужали);

Херсонська обл. — 188 (175 одужали);

Хмельницька обл. — 622 (493 одужали);

Черкаська обл. — 605 (408 одужали);

Чернівецька обл. — 4419 (1642 одужали);

Чернігівська обл. — 485 (144 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними та приватними лабораторіями. Станом на ранок 23 червня 2020 року до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України