24. 06. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 червня в Україні підтверджено 39 014 випадків COVID-19, з них 17 409 одужали, 1051 помер. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 940 випадків.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 594 002, методом ІФА — 154 092.

Усього захворювання підтверджено у 2872 дітей та 6243 медиків. Госпіталізації потребували 10 604 особи, підключення до апарату ШВЛ — 367 пацієнти. 28 410 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3786 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1723 (1057 одужали);
  • Волинська обл. — 1955 (605 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1060 (852 одужали);
  • Донецька обл. — 376 (145 одужали);
  • Житомирська обл. — 1304 (681 одужали);
  • Закарпатська обл. — 2369 (864 одужали);
  • Запорізька обл. — 559 (397 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 2124 (1083 одужали);
  • м. Київ — 4528 (1440 одужали);
  • Київська обл. — 2332 (1147 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 634 (523 одужали);
  • Луганська обл. — 75 (54 одужали);
  • Львівська обл. — 4423 (700 одужали);
  • Миколаївська обл. — 368 (271 одужали);
  • Одеська обл. — 1370 (569 одужали);
  • Полтавська обл. — 300 (263 одужали);
  • Рівненська обл. — 3164 (1582 одужали);
  • Сумська обл. — 272 (186 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1786 (1094 одужали);
  • Харківська обл. — 1891 (932 одужали);
  • Херсонська обл. — 188 (175 одужали);
  • Хмельницька обл. — 627 (503 одужали);
  • Черкаська обл. — 614 (426 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4478 (1715 одужали);
  • Чернігівська обл. — 494 (145 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

 

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2020 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          