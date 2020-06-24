Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 червня в Україні підтверджено 39 014 випадків COVID-19, з них 17 409 одужали, 1051 помер. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 940 випадків.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 594 002, методом ІФА — 154 092.

Усього захворювання підтверджено у 2872 дітей та 6243 медиків. Госпіталізації потребували 10 604 особи, підключення до апарату ШВЛ — 367 пацієнти. 28 410 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3786 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1723 (1057 одужали);

Волинська обл. — 1955 (605 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1060 (852 одужали);

Донецька обл. — 376 (145 одужали);

Житомирська обл. — 1304 (681 одужали);

Закарпатська обл. — 2369 (864 одужали);

Запорізька обл. — 559 (397 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2124 (1083 одужали);

м. Київ — 4528 (1440 одужали);

Київська обл. — 2332 (1147 одужали);

Кіровоградська обл. — 634 (523 одужали);

Луганська обл. — 75 (54 одужали);

Львівська обл. — 4423 (700 одужали);

Миколаївська обл. — 368 (271 одужали);

Одеська обл. — 1370 (569 одужали);

Полтавська обл. — 300 (263 одужали);

Рівненська обл. — 3164 (1582 одужали);

Сумська обл. — 272 (186 одужали);

Тернопільська обл. — 1786 (1094 одужали);

Харківська обл. — 1891 (932 одужали);

Херсонська обл. — 188 (175 одужали);

Хмельницька обл. — 627 (503 одужали);

Черкаська обл. — 614 (426 одужали);

Чернівецька обл. — 4478 (1715 одужали);

Чернігівська обл. — 494 (145 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.