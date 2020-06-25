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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.06.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 червня в Україні підтверджено 40 008 випадків COVID-19, з них 17 758 одужали, 1067 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 994 випадки.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 606 766, методом ІФА — 163 941.

Усього захворювання підтверджено у 2936 дітей та 6346 медиків. Госпіталізації потребували 10 870 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 372 пацієнти. 29 198 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3850 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1753 (1091 одужав);
  • Волинська обл. — 2024 (605 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1069 (893 одужали);
  • Донецька обл. — 399 (150 одужали);
  • Житомирська обл. — 1337 (688 одужали);
  • Закарпатська обл. — 2454 (864 одужали);
  • Запорізька обл. — 561 (401 одужав);
  • Івано-Франківська обл. — 2171 (1083 одужали);
  • м. Київ — 4613 (1473 одужали);
  • Київська обл. — 2373 (1185 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 636 (524 одужали);
  • Луганська обл. — 75 (54 одужали);
  • Львівська обл. — 4627 (712 одужали);
  • Миколаївська обл. — 377 (273 одужали);
  • Одеська обл. — 1465 (569 одужали);
  • Полтавська обл. — 301 (267 одужали);
  • Рівненська обл. — 3248 (1623 одужали);
  • Сумська обл. — 277 (195 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1815 (1102 одужали);
  • Харківська обл. — 1947 (977 одужали);
  • Херсонська обл. — 188 (175 одужали);
  • Хмельницька обл. — 645 (515 одужали);
  • Черкаська обл. — 616 (431 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4531 (1763 одужали);
  • Чернігівська обл. — 506 (145 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

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