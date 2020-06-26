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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 червня в Україні підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 18 299 одужали, 1086 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 1109 випадків.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 620 624, методом ІФА — 176 965.
Захворювання підтверджено у 3071 дітей та 6420 медиків. Госпіталізації потребували 11 015 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 378 пацієнтів.
Станом на 26.06 зайнято 3839 ліжок із 23 419, виділених для хворих на COVID-19. Наразі на апараті ШВЛ знаходиться 76 хворих.
30 102 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужав 3921 медпрацівник.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1788 (1111 одужали);
  • Волинська обл. — 2096 (681 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1081 (903 одужали);
  • Донецька обл. — 412 (159 одужали);
  • Житомирська обл. — 1366 (719 одужали);
  • Закарпатська обл. — 2547 (917 одужали);
  • Запорізька обл. — 561 (405 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 2217 (1091 одужав);
  • м. Київ — 4726 (1489 одужали);
  • Київська обл. — 2419 (1236 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 640 (525 одужали);
  • Луганська обл. — 76 (55 одужали);
  • Львівська обл. — 4836 (725 одужали);
  • Миколаївська обл. — 384 (278 одужали);
  • Одеська обл. — 1529 (637 одужали);
  • Полтавська обл. — 304 (268 одужали);
  • Рівненська обл. — 3364 (1682 одужали);
  • Сумська обл. — 284 (203 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1857 (1109 одужали);
  • Харківська обл. — 1993 (1021 одужав);
  • Херсонська обл. — 190 (175 одужали);
  • Хмельницька обл. — 724 (526 одужали);
  • Черкаська обл. — 627 (439 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4582 (1800 одужали);
  • Чернігівська обл. — 514 (145 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ України

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