Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.06.20)

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 641 911, методом ІФА — 195 210.

Кількість активних хворих станом на 28.06 складає 22 919 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (291,8), Львівській (171,2) та Рівненській (153) областях.

Наразі госпіталізовано 4383 особи, з них 91 людина підключена до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 11 480 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 386 пацієнтів.

Захворювання підтверджено у 3147 дітей та 6580 медиків, з них 4009 медпрацівників одужали.

31 502 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1833 (1179 одужали);

Волинська обл. — 2228 (693 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1087 (913 одужали);

Донецька обл. — 419 (163 одужали);

Житомирська обл. — 1396 (746 одужали);

Закарпатська обл. — 2626 (943 одужали);

Запорізька обл. — 568 (417 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2300 (1096 одужали);

м. Київ — 4935 (1547 одужали);

Київська обл. — 2506 (1288 одужали);

Кіровоградська обл. — 646 (531 одужав);

Луганська обл. — 80 (58 одужали);

Львівська обл. — 5177 (741 одужав);

Миколаївська обл. — 436 (281 одужав);

Одеська обл. — 1601 (725 одужали);

Полтавська обл. — 310 (268 одужали);

Рівненська обл. — 3568 (1738 одужали);

Сумська обл. — 295 (219 одужали);

Тернопільська обл. — 1893 (1131 одужав);

Харківська обл. — 2082 (1065 одужали);

Херсонська обл. — 191 (176 одужали);

Хмельницька обл. — 791 (541 одужав);

Черкаська обл. — 642 (454 одужали);

Чернівецька обл. — 4686 (1876 одужали);

Чернігівська обл. — 526 (145 одужали).

МОЗ України