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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.06.20)

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Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 641 911, методом ІФА — 195 210.
Кількість активних хворих станом на 28.06 складає 22 919 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (291,8), Львівській (171,2) та Рівненській (153) областях.
Наразі госпіталізовано 4383 особи, з них 91 людина підключена до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 11 480 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 386 пацієнтів.
Захворювання підтверджено у 3147 дітей та 6580 медиків, з них 4009 медпрацівників одужали.
31 502 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1833 (1179 одужали);
  • Волинська обл. — 2228 (693 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1087 (913 одужали);
  • Донецька обл. — 419 (163 одужали);
  • Житомирська обл. — 1396 (746 одужали);
  • Закарпатська обл. — 2626 (943 одужали);
  • Запорізька обл. — 568 (417 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 2300 (1096 одужали);
  • м. Київ — 4935 (1547 одужали);
  • Київська обл. — 2506 (1288 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 646 (531 одужав);
  • Луганська обл. — 80 (58 одужали);
  • Львівська обл. — 5177 (741 одужав);
  • Миколаївська обл. — 436 (281 одужав);
  • Одеська обл. — 1601 (725 одужали);
  • Полтавська обл. — 310 (268 одужали);
  • Рівненська обл. — 3568 (1738 одужали);
  • Сумська обл. — 295 (219 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1893 (1131 одужав);
  • Харківська обл. — 2082 (1065 одужали);
  • Херсонська обл. — 191 (176 одужали);
  • Хмельницька обл. — 791 (541 одужав);
  • Черкаська обл. — 642 (454 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4686 (1876 одужали);
  • Чернігівська обл. — 526 (145 одужали).

МОЗ України

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