Місцева влада повинна слідкувати за дотриманням карантину, а не готуватися до виборів: Максим Степанов відреагував на збільшення випадків

В Україні значно зростає кількість госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Якщо в кінці травня було близько 700 госпіталізацій на тиждень, то зараз – понад 1400. Це при тому, що госпіталізуються лише пацієнти із середнім та важким перебігом хвороби. Щоб зупинити негативну тенденцію, місцевій владі потрібно посилити контроль за дотриманням карантину.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 30 червня.

«Аналізуючи динаміку захворюваності, ми бачимо що у період з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих осіб була 749 на тиждень, а минулого тижня, тобто з 22 по 28 червня, ця кількість складає 1410. Я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається виключно для людей, який перебувають у середньому чи тяжкому перебігу хвороби. Я розумію, що зараз дуже непопулярно запроваджувати додаткові карантинні обмеження і контролювати дотримання рекомендацій МОЗ, бо всі вже почали жити в умовах передвиборчої кампанії. Але зараз я звертаюся до місцевої влади: подумайте про здоров’я ваших виборців, які прийдуть голосувати у жовтні. Всі спроби загравати із виборцями через відсутність контролю уже призводять і будуть призводити до погіршення ситуації, і ставлять під загрозу їхні життя і здоров'я», - наголосив Максим Степанов.

Очільник МОЗ підкреслив, що він розуміє прагнення українців відпочивати на свята, але вкотре закликав дотримуватися рекомендацій Міністерства навіть на свята. «Зрозуміло, що люди на вихідні хочуть виїхати на море. Це зрозуміло і це розвиток нашого внутрішнього туризму. Але повне нехтування рекомендаціями МОЗ – це не те, як повинен відбуватися процес. У новинах ми бачимо, що відбувалося у нічних кубах, на пляжах, повне не користування масками, недотримання соціальної дистанції, не користування антисептиками. Це все призводить до підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Це все про ваше здоров’я, бережіть себе і своїх близьких!», - резюмував Максим Степанов.

МОЗ України