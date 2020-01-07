Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 01.07.2020

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
|Регіон
|Завантаженість ліжок
|Охоплення тестуванням
|% виявлення
|Динаміка
|В рамках цільових показників?
|Цільовий показник
|<50%
|>24 на 100 тис.
|<11%
|<10%
|✔ або ✘
|м. Київ
|45,15%
|79,72
|5,80%
|43,56%
|✘
|Вінницька
|44,30%
|62,53
|4,15%
|-27,74%
|✔
|Волинська
|41,30%
|71,69
|23,09%
|19,43%
|✘
|Дніпропетровська
|1,59%
|30,08
|2,25%
|<8/100
|✔
|Донецька
|2,93%
|21,19
|4,77%
|<8/100
|✘
|Житомирська
|3,32%
|63,54
|6,38%
|-22,29%
|✔
|Закарпатська
|70,18%
|45,91
|17,78%
|22,26%
|✘
|Запорізька
|2,23%
|28,33
|1,06%
|<8/100
|✔
|Івано_Франківська
|21,19%
|27,86
|11,91%
|16,82%
|✘
|Київська
|20,97%
|38,33
|6,42%
|9,10%
|✔
|Кіровоградська
|23,83%
|35,48
|0,64%
|<8/100
|✔
|Луганська
|3,03%
|24,10
|0,75%
|<8/100
|✔
|Львівська
|45,51%
|113,42
|12,09%
|-40,74%
|✘
|Миколаївська
|10,06%
|39,84
|10,62%
|<8/100
|✔
|Одеська
|14,40%
|27,47
|8,75%
|36,84%
|✘
|Полтавська
|1,75%
|37,55
|2,16%
|<8/100
|✔
|Рівненська
|41,59%
|66,24
|19,50%
|-16,06%
|✘
|Сумська
|2,93%
|74,82
|2,36%
|<8/100
|✔
|Тернопільська
|16,78%
|44,17
|4,77%
|-46,44%
|✔
|Харківська
|19,81%
|39,91
|11,44%
|32,49%
|✘
|Херсонська
|1,40%
|68,62
|0,30%
|<8/100
|✔
|Хмельницька
|9,82%
|43,24
|13,22%
|71,12%
|✘
|Черкаська
|6,53%
|41,49
|1,05%
|<8/100
|✔
|Чернівецька
|47,56%
|56,16
|11,44%
|-5,63%
|✘
|Чернігівська
|20,60%
|15,88
|4,00%
|<8/100
|✘
|АР Крим
|відсутні дані
|✘
|м. Севастополь
|відсутні дані
|✘