Максим Степанов про роботу курортів в умовах карантину: Сподіваюся, що повернення жорстких обмежень не буде

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розраховує, що українці більше дотримуватимуться рекомендацій МОЗ і в Україні не відбудеться «італійського чи іспанського» сценаріїв коронавірусу, коли в деяких лікарнях не вистачало місць, щоб прийняти нових пацієнтів з COVID-19. Якщо ж поширення коронавірусної інфекції зростатиме, то влада буде вимушена повертати жорсткі обмеження карантину.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 01 липня, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я – один із найбільших прихильників того, щоб ми якомога швидше скасували всі карантинні обмеження. Але я чітко розумію, що це відбудеться лише тоді, коли ми фактично перестанемо фіксувати нові випадки захворювання. Зараз цифри говорять зворотнє: через інколи легковажне ставлення до порад та рекомендацій МОЗ, ми спостерігаємо значне збільшення кількості захворювань. Я сподіваюся, що ми не підемо за італійським чи іспанським сценарієм, коли нам потрібно буде запроваджувати дуже жорсткі обмеження. Таке жорстке введення можливе лише у значному ускладненні ситуації. А це, перш за все, коли медична система буде просто не в змозі впоратися з кількістю хворих на COVID-19, те що ми спостерігали в низці європейських країн», - наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив очільник відомства, уже зараз Міністерство охорони здоров’я готує лікарні другої і третьої хвилі до боротьби із коронавірусом – щоб максимально допомогти українцям, які цього потребуватимуть. «Але я все таки сподіваюся, що цього (дефіциту ліжкомісць у лікарнях, - ред.) не буде. Якщо ми будемо дотримуватися правил і рекомендацій МОЗ, то все буде добре», - резюмував Максим Степанов.

МОЗ України