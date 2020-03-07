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Брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 3 липня

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  • В Україні за минулу добу зафіксовано 876 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 74 у дітей та 46 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 229 осіб. Одужали за добу 505 осіб, померли 27 осіб.
  • За останню добу проведено 26 329 тестувань, з яких 13 162 методом ПЛР,
    13 167 методом ІФА.
  • За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (153), в місті Києві (105) та в Закарпатській області (80).
  • Оскільки нинішні статистичні дані по країні фіксують високу летальність серед населення 60+ та у людей із супутніми захворюваннями, МОЗ закликає українців з груп ризику суворо дотримуватись карантинних правил, аби зберегти своє життя і здоров’я.
  • 2 липня створена Медична рада, до складу якої ввійшли провідні спеціалісти країни в різних галузях медицини. Мета і головна функція Медичної ради — консультація щодо впровадження та реструктуризації медичної системи України, використання медичних технологій та організації наукових досліджень. Завданням Медичної ради є розробка та внесення пропозицій міністру охорони здоров’я щодо реформування системи охорони здоров’я, надання пропозицій щодо визначення пріоритетів щодо міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ.
  • Епідеміологічний показник у 60 активних хворих на 100 тисяч населення був розроблений і використаний для проведення ЗНО. Зараз цей показник не є нормою, адже Україна перебуває на етапі адаптивного карантину і керується загальними рекомендаціями МОЗ щодо маскового режиму, соціальної дистанції, проведення масових заходів тощо, а також рішенням регіональної влади про обмежувальні або пом’якшувальні заходи на рівні кожного конкретного регіону. Постановою уряду чітко визначено посилення тих чи інших обмежень. Найбільш напружена ситуація нині — в 11 регіонах країни, і за поданням головних санітарних лікарів цих регіонів були зроблені подання щодо посилення обмежувальних заходів.
  • На початку коронавірусної епідемії МОЗ визначило лікарні, які будуть приймати хворих на COVID-19. Першими мають приймати таких хворих лікарні першої хвилі — це медичні заклади, розташовані по всій Україні та здатні надавати ефективну медичну допомогу. Кількість ліжок у лікарнях першої хвилі — понад 23 тисячі. Лікарні другої хвилі — це лікарні, які повинні приймати пацієнтів, хворих на COVID-19, після заповнення лікарень першої хвилі. У зв'язку з напруженою ситуацією в деяких регіонах та кількістю госпіталізацій МОЗ почало розгортати мережу лікарень другої хвилі, яка має близько 10,5 тисяч ліжок по всій Україні. Через своєчасне реагування та ефективне лікування в Україні дуже високі показники одужуваності, а показник летальності — один з найнижчих в Європі.
  • Процес імунізації дуже важливий, особливо у період пандемії. У порівнянні з 2019 роком в Україні цей показник знизився на 20-40%. Особливо в період пандемії важливо мати колективний імунітет, який досягається через відповідний процес щеплення. МОЗ закликає активно долучатися до цього процесу. Щодо вакцини проти COVID-19, МОЗ заявляє, що міжнародні експерти фіксують розробку такої вакцини на різних стадіях, а деякі країни почали розміщувати передзамовлення на таку вакцину. Україна також долучається до цього процесу.
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