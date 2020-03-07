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Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 03 липня 2020 року

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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КІЛЬКОСТІ АКТИВНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА 100 ТИС. НАСЕЛЕННЯ СТАНОМ НА 03 ЛИПНЯ 2020 РОКУ


informacia_po_aktivnih_na_100_tis_na_03_lipna (xlsx, 25 Кб)

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