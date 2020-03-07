ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КІЛЬКОСТІ АКТИВНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА 100 ТИС. НАСЕЛЕННЯ СТАНОМ НА 03 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 03 липня 2020 року
Older news items:
- 03/07/2020 12:32 - При МОЗ створена Медична рада, яка консультуватиме щодо змін у системі охорони здоров’я, - Максим Степанов
- 03/07/2020 12:07 - Брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 3 липня
- 01/07/2020 11:57 - Максим Степанов про роботу курортів в умовах карантину: Сподіваюся, що повернення жорстких обмежень не буде
- 01/07/2020 11:45 - Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 01.07.2020
- 30/06/2020 15:52 - Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 в Світі на 100 тис. населення станом на 30 червня 2020 року
Останні новини
- Відбулось ЗНО з української мови і літератури: найчисельніше тестування складали понад 275 тис осіб
- При МОЗ створена Медична рада, яка консультуватиме щодо змін у системі охорони здоров’я, - Максим Степанов
- Уряд виділив кошти на погашення боргів перед шахтарями державних шахт
- Бюджет Фонду соціального страхування України на 2020 рік збільшено для надання страхових виплат медикам
- Ольга Стефанішина: Червоний Хрест допоможе Україні подолати наслідки затоплення
- Мінсоцполітики забезпечено погашення заборгованості з виплати матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатност
- Пріоритетний напрям діяльності Мінсоцполітики – підтримка сімей з дітьми, захист прав дитини, недопущення дискримінації
- Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
- Сергій Бессараб: Захист і соціалізація ветеранів мають стати стратегічним пріоритетом державної політики України
- Ігор Іващенко: Україна отримала від Китаю та Польщі найбільшу гуманітарну допомогу за весь час пандемії COVID-19
- Стихійне лихо у західних областях – підстава складати ЗНО під час додаткової сесії, якщо участь в основній неможлива
- Пришкільні табори не працюватимуть щонайменше до 31 липня – рішення Уряду
- Студенти коледжів звільнені від ДПА, ЗНО за бажанням можуть складати ті, хто планує вступати до вишів, – роз’яснення МОН
Курси валют
Календар
|<
|липня 2020
|>
|П
|В
|С
|Ч
|П
|С
|Н
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31