Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.07.20)

В Україні зафіксовано 823 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

05 липня (станом на 9:00) в Україні 48 500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1249 летальних, 21 376 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 823 нові випадки. Загалом проведено 715 770 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1951 випадок;

Волинська область — 2705 випадків;

Дніпропетровська область — 1115 випадків;

Донецька область — 680 випадків;

Житомирська область — 1461 випадок;

Закарпатська область — 3321 випадок;

Запорізька область — 597 випадків;

Івано-Франківська область — 2655 випадків;

Кіровоградська область — 658 випадків;

м. Київ — 5543 випадки;

Київська область — 2774 випадки;

Львівська область — 6197 випадків;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 458 випадків;

Одеська область — 1865 випадків;

Полтавська область — 324 випадки;

Рівненська область — 4108 випадків;

Сумська область — 317 випадків;

Тернопільська область — 2069 випадків;

Харківська область — 2348 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 839 випадків;

Чернівецька область — 5002 випадки;

Черкаська область — 661 випадок;

Чернігівська область — 572 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 липня 2020 року до Центру надійшло 926 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 94 635 повідомлень про підозру на COVID-19.