Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.07.20)

В Україні зафіксовано 823 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
05 липня (станом на 9:00) в Україні 48 500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1249 летальних, 21 376 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 823 нові випадки. Загалом проведено 715 770 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1951 випадок;
Волинська область — 2705 випадків;
Дніпропетровська область — 1115 випадків;
Донецька область — 680 випадків;
Житомирська область — 1461 випадок;
Закарпатська область — 3321 випадок;
Запорізька область — 597 випадків;
Івано-Франківська область — 2655 випадків;
Кіровоградська область — 658 випадків;
м. Київ — 5543 випадки;
Київська область — 2774 випадки;
Львівська область — 6197 випадків;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 458 випадків;
Одеська область — 1865 випадків;
Полтавська область — 324 випадки;
Рівненська область — 4108 випадків;
Сумська область — 317 випадків;
Тернопільська область — 2069 випадків;
Харківська область — 2348 випадків;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 839 випадків;
Чернівецька область — 5002 випадки;
Черкаська область — 661 випадок;
Чернігівська область — 572 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 липня 2020 року до Центру надійшло 926 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 94 635 повідомлень про підозру на COVID-19.